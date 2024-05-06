В Госдепе высказались о готовности ядерных сил США

Соединенные Штаты не собираются корректировать готовность ядерных сил. Об том заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, чьи слова приводит РИА Новости.

Миллер отметил, что риторика РФ относительно применения ядерного оружия носит «безрассудной и безответственной» характер. При этом он заявил, что ввиду предстоящих учений РФ Вашингтон не видит никаких причин изменять правила готовности собственных ядерных сил.

По словам представителя Госдепа, нет фактов доказывающих того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.

До этого в Евросоюзе назвали планируемые Россией учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил эскалацией ситуации. В Швейцарии предположили, что российские ядерные учения являются реакцией на конкретные заявления.

В начале мая президент России Владимир Путин поставил задачу провести учения с нестратегическим ядерным оружием.

Ранее Медведев объяснил учения РФ с ядерным оружием действиями западных стран.