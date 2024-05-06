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Команду Овечкина назвали легкой прогулкой для «Рейнджерс»

Комментатор Майков: серия против Овечкина стала легкой прогулкой «Рейнджерс»

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Frank Franklin II/AP

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что серия первого раунда против «Вашингтона» не показательна в оценке перспектив «Рейнджерс» в Кубке Стэнли.

«Для «Рейнджерс» первый раунд не особо показательный, и, как мне кажется, все равно они из себя не особо много выжали против «Вашингтона». Понятно, что «Вашингтон» на самом-то деле играл довольно неплохо, довольно собрано и довольно сдержанно, но, мне кажется, «Рейнджерс», если бы захотел, мог бы этот «Вашингтон» разобрать и посильнее, потому что по количеству каких-то опасных моментов не могу сказать, что «Вашингтон» там просто трещал по швам. Это была такая легкая прогулка, и на эту серию я вообще бы не смотрел», — считает Майков.

«Нью-Йорк Рейнджерс», выигравший «Президентс Трофи» за первое место в регулярном чемпионате, прошел в первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со счетом 4-0 по победам. В первой игре серии второго раунда против «Каролина Харрикейнз» «рейнджеры» выиграли со счетом 4:3.

Ранее комментатор дал прогноз на седьмой матч серии «Даллас» – «Вегас».

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