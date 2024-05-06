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Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских БПЛА

Силы ПВО сбили над Белгородской областью три украинских беспилотника

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Максим Блинов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны России.

Согласно информации военного ведомства, два украинских беспилотника самолетного типа с 20:10 до 22:00 мск пытались нанести удары по объектам, расположенным на территории РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили оба дрона противника над Белгородской областью.

Около 23:20 еще один вражеский дрон самолетного типа также был уничтожен над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны смогли предотвратить попытку Вооруженных сил Украины провести атаку по территории России. Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области.

6 мая над Северо-Западной частью Черного моря сбили беспилотник ВСУ.

Ранее российские военные сбили украинский самолет в зоне СВО.

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