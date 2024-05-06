В результате атаки ВСУ на Белгородскую область погибли семь человек

В результате атаки ВСУ в Белгородской области в Борисовском районе погибли семь местных жителей. Они стали жертвами удара по гражданским автомобилям, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате воздушной атаки дронами погибли 7 мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас…» — говорится в сообщении.

Глава региона выразил надежду на скорейшее выздоровление для всех пострадавших.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, пострадали 42 человека, включая троих детей.

Об инциденте с атакой ВСУ на гражданские автомобили в Белгородской области стало известно 6 мая. Беспилотники атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе.

Атакованные транспортные средства перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье».

Также над Северо-Западной частью акватории Черного моря средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.