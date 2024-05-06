Женщина заморозила четырех младенцев в холодильнике и избежала тюрьмы

В США 69-летняя женщина, которая заморозила четырех младенцев в холодильнике, избежала тюрьмы. Об этом сообщает NBC News.

По информации издания, детей в морозилке обнаружили в 2022 году, когда брат владелицы бостонской квартиры с женой устроили там уборку. Пара нашла коробки из-под обуви, завернутые в фольгу, внутри которых находились дети.

Следствие установило, что матерью этих детей была проживавшая в квартире Алексис Алдамир. При этом согласно медицинским записям у женщины была всего одна беременность и она отдала ребенка на усыновление. Отцом того младенца был тот же мужчина, что и у детей из холодильника.

Отмечается, что женщину позже поместили в психиатрическую больницу. В связи с ее невменяемостью ей не стали выдвигать обвинений.

«Мы никогда не узнаем, родились ли четверо детей живыми, и мы никогда не узнаем точно, что с ними случилось, или почему женщина скрывала свою беременность», — сказал гособвинитель.

Ранее российский таксист закончил поездку с пьяной женщиной и младенцем в отделе полиции.