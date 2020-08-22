Самолет вынужденно сел в Красноярске из-за задымления

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Пассажирский самолет вынужденно приземлился в Красноярске из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Самолет летел по маршруту Хабаровск — Москва, на борту находился 421 человек, рассказал источник.

По его словам, посадка прошла благополучно.

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