Самолет вынужденно сел в Красноярске из-за задымления
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Пассажирский самолет вынужденно приземлился в Красноярске из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Самолет летел по маршруту Хабаровск — Москва, на борту находился 421 человек, рассказал источник.
По его словам, посадка прошла благополучно.
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