Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

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Один человек погиб и еще трое пострадали при взрыве бытового газа в 10-этажном жилом доме в Ярославле, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек и трое пострадали», — сказал собеседник агентства.

В результате взрыва произошло обрушение элементов здания с пятого по третий этаж. В настоящее время происходит эвакуация жильцов дома.

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