Белорусские профсоюзы готовы помогать пострадавшим при протестах

Официальные профсоюзы Белоруссии готовы оказывать правовую и материальную помощь пострадавшим при протестах гражданам, заявил глава Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) Михаил Орда. Об этом сообщается на сайте федерации.

«У нас есть правовая инспекция, там работают высококлассные юристы, и мы готовы оказать пострадавшим правовое сопровождение, причем не важно, состоит человек в профсоюзе, или нет», — отметил глава ФПБ.

По словам Орды, некоторые пострадавшие в настоящее время проходят реабилитацию в профсоюзных санаториях. Кроме того, первичные профсоюзы на предприятиях оказывают пострадавшим и материальную помощь, добавил глава федерации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД Белоруссии сообщило об отсутствии задержаний в последние дни протестов

— В ходе протестов в Белоруссии пострадали более 150 силовиков

— СК Белоруссии проведет проверку после гибели третьего участника протестов