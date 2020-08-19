Мавзолей Ленина проверяют после угрозы взрыва

Специалисты проводят проверку Мавзолея на Красной площади после поступившего сообщения с угрозой взрыва, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Источник отметил, что помещение проверяют кинологи.

В среду, 19 августа, в столице проходила проверка после анонимных сообщений о минировании всех станций метро, а также 100 различных учреждений, в том числе ТЦ, Мосбиржи, университетов, а также нескольких судов. Кроме того, злоумышленники заявили о «минировании» всех подмосковных ТЦ, гостиниц и аэропорта Жуковский со всеми самолетами.

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