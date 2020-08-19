Житель Крыма задержан по подозрению в участии в украинском нацбатальоне

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Кировского района, который подозревается в участии в украинском незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Против мужчины уже открыто уголовное дело по статье 208 УК России («Участие в незаконном вооруженном формировании»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В спецслужбе установили, что подозреваемый в 2016 году прибыл на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и прошел в его составе обучение обращению с огнестрельным оружием.

«В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие Государственной пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска», — указывается в сообщении.

Отмечается, что спустя время мужчина вернулся в Крым, не прекратив поддерживать контакты с членами НВФ и участвовать в преступной деятельности батальона.

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