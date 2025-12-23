Рособрнадзор приостановил лицензию Шанинки

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рособрнадзор приостановил образовательную лицензию Шанинки
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московская школа социальных и экономических наук (Шанинка) лишилась образовательной лицензии по решению Рособрнадзора. Информация об этом появилась в реестре лицензий, опубликованном на сайте контролирующего ведомства.

Приостановка действия лицензии влечет за собой невозможность набора и обучения студентов. В соответствии с установленными правилами, учредитель Шанинки обязан организовать перевод учащихся, при их согласии, в другие образовательные учреждения, реализующие аналогичные программы. При этом должны быть сохранены все исходные условия обучения, включая форму, курс и стоимость.

Данное решение может действовать до момента вынесения судебного решения по поводу выявленных нарушений в работе вуза. Единственным случаем, когда лицензия не подлежит восстановлению, является ее аннулирование.

В ноябре Рособрнадзор отозвал аккредитацию у Шанинки по нескольким направлениям подготовки: бакалавриату и магистратуре «Психология», а также бакалавриату «Менеджмент» и «Социология». Данное решение было принято на основании судебных актов, датированных 23 июня и 11 сентября.

До этого в Шанинке проводилась внеплановая проверка, в ходе которой были выявлены несоответствия образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам. Вузу было дано время на устранение нарушений, и в марте школа отчиталась о проделанной работе. Однако, повторная проверка, проведенная Рособрнадзором в апреле, показала устранение лишь 80% выявленных замечаний. В результате, Рособрнадзор запретил Шанинке прием новых студентов в 2025 году и выдал новое предписание об устранении недостатков. Шанинка пыталась оспорить это решение в судебном порядке, но суд поддержал позицию Рособрнадзора.

Ранее Рособрнадзор вынес предостережения трем российским вузам.

