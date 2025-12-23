Диетолог посоветовал россиянам лишь пригубить алкоголь на Новый год

Диетолог Тутельян посоветовал на Новый год не пить алкоголь, а только пригубить

В новогоднюю ночь алкоголь рекомендуется не пить, а только пригубить, чтобы не испортить праздник себе и окружающим. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян.

По его словам, во время застолья лучше больше говорить, отвлекаться на другие вещи «с тем, чтобы не переедать и особенно, конечно, не перепивать».

«Потому что человек, который выпил лишнего, выпадает и портит настроение и праздник и себе, и другим», — подчеркнул Тутельян.

Для того чтобы не потерять контроль во время новогодних праздников, во время которых многие употребляют алкоголь, важно понимать, чем можно закусывать спиртные напитки. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев 19 декабря рассказал, что масло, как и любая очень жирная пища, слегка отодвигает опьянение. Но потом эта жирная пробка рассасывается, и алкоголь стремительно всасывается через стенки желудка.

Эксперт объяснил, что наиболее подходящей к нему закуской будет углеводная пища, такая как картошка в мундире, соленые огурцы или квашеная капуста. Эти продукты помогают восполнить калий, натрий, магний и витамин C, которые организм теряет в результате действия спиртного.

