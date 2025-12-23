Около 10 взрывов произошло над городом Буденновском в Ставропольском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, взрывы начались примерно в 2:45 мск и продолжаются. В северной части города виден пожар. Сообщается, что один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упал между жилыми пятиэтажками.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Предварительно, системы противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам.

Также этой ночью серия взрывов произошла в пригороде Ростова-на-Дону, предположительно в результате работы систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, в небе было слышно около пяти хлопков, сопровождавшихся вспышками. Звук от взрывов ощущался даже в Новочеркасске, расположенном в 17 километрах от Ростова. Информации о пострадавших или разрушениях на земле нет.

Ранее в НАТО объявили о начале обучения бойцов ВСУ в «глубине лесов» в Польше.