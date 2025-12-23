В Харькове произошел взрыв

В Харькове на востоке Украины произошел взрыв

В городе Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», — сказано в публикации.

В настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области.

13 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированные удары по Одессе, Харькову, Днепру, Николаеву и другим городам Украины. Отмечается, что атаки привели к масштабным отключениям электроэнергии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.