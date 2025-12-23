Россиян предупредили, почему нельзя опохмеляться 1 января

После новогодних застолий многие стараются «снять» похмелье очередной порцией алкоголя, однако такой способ облегчения самочувствия не только не помогает организму восстановиться, но и может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

По словам специалиста, основная причина плохого самочувствия после употребления алкоголя — накопление в организме ацетальдегида, токсичного продукта его распада. Именно это вещество вызывает головную боль, тошноту, слабость и учащенное сердцебиение. Новая доза спиртного не устраняет причину похмелья, а лишь временно маскирует симптомы, при этом усиливая интоксикацию.

Кроме того, при повторном употреблении алкоголя ацетальдегид вступает в реакцию с дофамином, который выделяется в ответ на спиртное. В результате образуются соединения с морфиноподобным эффектом, что создает иллюзию облегчения и запускает механизм формирования зависимости. Именно поэтому привычка «похмеляться» считается одним из факторов быстрого развития алкоголизма.

Устинова также отметила, что в состоянии похмелья печень и так работает в режиме перегрузки, пытаясь вывести продукты распада алкоголя. Дополнительная доза спиртного еще сильнее тормозит этот процесс и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая риск аритмий, скачков давления и обезвоживания.

Вместо этого врач рекомендует пить больше чистой воды, восполнять потерю солей, отдыхать и давать организму время на восстановление. Если же самочувствие резко ухудшается или появляются тревожные симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Таким образом, отказ от опохмеления 1 января — это не вопрос силы воли, а важное условие для безопасного и более быстрого выхода из алкогольной интоксикации, подчеркнула специалист.

