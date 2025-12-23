На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о последствиях демонстрации силы венесуэльским президентом Мадуро

Трамп: демонстрация силы лидером Венесуэлы станет для него последним решением
Если венесуэльский лидер Николас Мадуро будет демонстрировать силу Вашингтону, то такое решение станет для него последним. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

По словам Трампа, Мадуро свободен в своих действиях и может делать все, что хочет. Но, подчеркнул глава Белого дома, Соединенные Штаты обладают «огромной армадой», самой большой из всех, которые когда-либо были в Южной Америке. Поэтому, что бы ни решил сделать президент Венесуэлы, для США «все будет в порядке». А для Мадуро, отметил Трамп, демонстрация силы станет последней.

23 декабря Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют в виду не только Венесуэлу при заявлениях о возможности проведения наземных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

Ранее политолог объяснил, что будет, если Мадуро пойдет на уступки Трампу.

