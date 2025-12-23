Трамп заявил о последствиях демонстрации силы венесуэльским президентом Мадуро

Если венесуэльский лидер Николас Мадуро будет демонстрировать силу Вашингтону, то такое решение станет для него последним. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

По словам Трампа, Мадуро свободен в своих действиях и может делать все, что хочет. Но, подчеркнул глава Белого дома, Соединенные Штаты обладают «огромной армадой», самой большой из всех, которые когда-либо были в Южной Америке. Поэтому, что бы ни решил сделать президент Венесуэлы, для США «все будет в порядке». А для Мадуро, отметил Трамп, демонстрация силы станет последней.

23 декабря Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют в виду не только Венесуэлу при заявлениях о возможности проведения наземных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

