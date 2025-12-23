На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал Байдена «дураком» из-за многомиллиардных трат на Украину

Трамп назвал Байдена дураком за крупные расходы на Украину
true
true
true
close
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, назвал своего предшественника Джо Байдена «дураком» за многомиллиардные траты, включая помощь Украине. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Трамп заявил, что при Байдене США «тратили деньги, как дурак», выделив Киеву $350 млрд, судьба которых неизвестна. В своей же администрации, по его словам, Вашингтон перешел к продаже оружия союзникам по НАТО, которые, в свою очередь, могут передавать его Украине.

«Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак... Он дал $350 млрд наличными и в виде вооружений», — сказал американский лидер.

9 декабря Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не дают денег Украине после того, как Джо Байден «очень глупо» отдал украинской стороне $350 млрд. В ходе беседы с журналистами глава Белого дома выразил сожаление в связи с многочисленными потерями из-за конфликта на Украине.

Ранее Трамп рассказал, зачем США нужна Гренландия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами