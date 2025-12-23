Трамп назвал Байдена «дураком» из-за многомиллиардных трат на Украину

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, назвал своего предшественника Джо Байдена «дураком» за многомиллиардные траты, включая помощь Украине. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

Трамп заявил, что при Байдене США «тратили деньги, как дурак», выделив Киеву $350 млрд, судьба которых неизвестна. В своей же администрации, по его словам, Вашингтон перешел к продаже оружия союзникам по НАТО, которые, в свою очередь, могут передавать его Украине.

«Мы не теряем деньги, как это было при Байдене. Он тратил деньги, как дурак... Он дал $350 млрд наличными и в виде вооружений», — сказал американский лидер.

9 декабря Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не дают денег Украине после того, как Джо Байден «очень глупо» отдал украинской стороне $350 млрд. В ходе беседы с журналистами глава Белого дома выразил сожаление в связи с многочисленными потерями из-за конфликта на Украине.

