Постпредство России отвело ООН ведущую роль в урегулировании ситуации в Судане

Россия придерживается позиции, согласно которой ключевая координирующая роль в усилиях по разрешению конфликта в Судане должна принадлежать Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, пишетРИА Новости.

«Ведущая и направляющая роль в координации таких усилий, а также в формировании конструктивной атмосферы взаимодействия между влиятельными региональными игроками должна принадлежать Организации Объединенных Наций. А главное — любые инициативы по устойчивому политическому урегулированию не должны приниматься за спиной самих суданцев», — отметил Полянский.

Российский дипломат выразил надежду на более активную работу личного посланника генсека ООН по Судану Рамтана Ламамры.

Напряженность в Судане резко возросла в апреле 2023 года из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения «Силы быстрого реагирования» (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. Столкновения, начавшиеся в Хартуме, быстро охватили другие части страны. По оценкам специалистов, конфликт унес жизни не менее 40 тысяч человек, около 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, а многие оказались на грани голода. Наиболее сложная обстановка сейчас наблюдается в западных и южных регионах Дарфур и Кордофан, которые в основном находятся под контролем СБР.

