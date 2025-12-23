На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гросси высказался за более активную роль ООН в диалоге между США и Венесуэлой

Гросси: ООН должна активнее способствовать диалогу между США и Венесуэлой
Albert Otti/Global Look Press

ООН должна более активно способствовать диалогу между США и Венесуэлой, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выдвинутый Аргентиной на пост генсека всемирной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гросси, Вашингтону и Каракасу необходим диалог, но ООН сейчас его не обеспечивает. Поэтому важно новое руководство всемирной организации, которое могло бы способствовать этому диалогу.

23 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если венесуэльский лидер Николас Мадуро будет демонстрировать силу Вашингтону, то такое решение станет для него последним.

В этот же день Трамп сообщил, что Соединенные Штаты имеют в виду не только Венесуэлу при заявлениях о возможности проведения наземных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

Ранее глава МИД Венесуэлы обвинил госсекретаря США в ненависти к Латинской Америке.

Трамп угрожает Венесуэле
