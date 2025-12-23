На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыта роль «кротов» в покушении на генерала Сарварова

Генерал-майор ФСБ Михайлов: информацию о Сарварове могли передать «кроты»
Министерство обороны РФ

Утечка сведений о генерал-лейтенанте Фаниле Сарварове, начальнике управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, которого не стало в результате теракта, могла произойти из-за предательства в рядах российских государственных структур. Такое мнение высказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью mk.ru.

Михайлов подчеркнул, что следствию необходимо сосредоточиться не только на непосредственных исполнителях теракта, но и на выявлении «кротов», имеющих доступ к личным данным высокопоставленных офицеров российской армии.

«Надо четко понимать: террорист, которому сказали «Фас!», просто так не найдет ни место жительства, ни машину нужного человека. Без графика работы тоже вряд ли можно осуществить такого рода теракт», — пояснил эксперт.

22 декабря утром на Ясеневой улице в Москве под автомобилем генерала-лейтенанта сработало взрывное устройство. 56-летний офицер получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее был назван возможный мотив покушения на генерала Сарварова.

