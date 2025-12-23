Трамп потребовал от президента Колумбии пресечь производство наркотиков в стране

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида потребовал от колумбийского коллеги Густаво Петро пресечь наркопроизводство в стране. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«У него есть наркопроизводства. Они делают кокаин в Колумбии. И он не друг США. Очень плохой парень», — заявил Трамп.

По словам президента, Вашингтону известно о местонахождении трех крупных точек, где производят кокаин, и Петро «лучше закрыть их быстро».

Кроме того, лидер США сообщил, что американская администрация имеет в виду не только Венесуэлу при заявлениях о возможности проведения наземных операций под предлогом борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

В конце октября президент Колумбии Густаво Петро обвинил Вашингтон в использовании борьбы с наркотрафиком как предлога для установления контроля над ресурсами и правительствами стран региона.

Ранее Трамп пригрозил президенту Колумбии.