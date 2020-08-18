Самолет Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей

Борт Минобороны России впервые после введения ограничений из-за COVID-19 доставил в РФ из Сирии 26 российских детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В пресс-службе рассказали, что они были вывезены из приютов сирийского Дамаска.

«Первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса, вывозной рейс министерства обороны России совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский», — указывается в сообщении.

Отмечается, что с аэродрома детей отвезут в один из центров обсервации в Подмосковье, после чего их передадут родственникам.