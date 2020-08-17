Задержаны три человека, готовившие провокацию против Лукашенко

Трех человек, которые готовили провокации против президента Белоруссии Александра Лукашенко, задержали в республике, передает Sputnik Белоруссия со ссылкой на данные государственного ТВ-канала.

В качестве доказательства приводится запись телефонного разговора, где обсуждается сценарий акции во время посещения президентом Минского завода колесных тягачей 17 августа.

Данные о задержанных и другие подробности не приводятся.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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