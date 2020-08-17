Под Ростовом два ребенка погибли, выпав из окна

В Ростовской области трехлетний и двухлетний мальчики погибли, выпав из окна на шестом этаже, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В следственные органы Следственного комитета РФ по Ростовской области поступило сообщение о гибели двух мальчиков, трех и двух лет, в результате падения из окна», — говорится в сообщении.

Предположительно два брата, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку и выпали из окна. Один ребенок скончался на месте, второй — в больнице.

На месте работают правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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