Власти Ливана продлили на месяц режим ЧП из-за взрыва в Бейруте

Правительство Ливана продлило действие режима чрезвычайной ситуации из-за взрыва в порту Бейрута до 18 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление генерального секретаря ливанского кабмина Махмуда Макии.

«Решено на основе согласия президента и премьер-министра республики продлить чрезвычайное положение и соответствующие меры до 18 сентября 2020 года включительно», — объявил Макии.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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