Участники митинга в поддержку властей Белоруссии призывают к единству
Участники митинга в поддержку действующей власти Белоруссии составили обращение к гражданам страны с призывом к единству, сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.
Составители обращения уверены, что протесты ведут к расколу страны, который нельзя допускать. Кроме того, в обращении подчеркивается, что народ Белоруссии принял решение на выборах, однако внешние силы «разжигают непонимание».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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