Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден сообщил, что готов провести дебаты с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. С соответствующим заявлением действующий глава государства выступил в интервью американскому телеведущему Говарду Стерну, его слова приводит New York Times.

«Я не знаю, когда именно, но я с удовольствием проведу с ним дебаты», - подчеркнул президент.

24 апреля Трамп заявил о готовности в любое ближайшее время встретиться для проведения дебатов с Байденом.

По словам Трампа, он бы с удовольствием провел дебаты с действующим президентом. Экс-глава США подчеркнул, что он готов к встрече с Байденом и может провести ее в самое ближайшее время, даже сегодня или завтра.

Трамп отметил, что есть сведения о том, что Байден не может или не хочет проведения таких дебатов. Но, по мнению бывшего президента, на Байдена будет оказано большое давление, поэтому в итоге ему придется пойти на дебаты.

Ранее Трамп назвал Байдена ненавистником и еврейского народа, и палестинцев.