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В карельской школе учеников одели в бронежилеты с нашивкой «Груз 200 мы вместе»

В школе Костомукши детей одели в бронежилеты с нашивкой «Груз 200 мы вместе»

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Костомукшский городской округ/VK

Во время патриотической встречи с участниками СВО в карельской школе №2 им. Пушкина детей одели в бронежилеты с нашивкой «Груз 200 мы вместе». Рассказ о мероприятии размещен на странице Котсомукшского городского округа в сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что приглашенный в школу участник СВО принес с собой комплект воинской амуниции и «позволил ребятам на практике почувствовать на себе часть солдатской ноши, а также поучаствовать в «эвакуации раненого с поля боя».

На опубликованных фото можно видеть детей, одетых в каски и бронежилеты. На бронежилетах размещены нашивки с надписями «Груз 200 мы вместе» и «Мой гроб еще шумит в лесу, он дерево, он нянчит гнезда».

Груз 200 — общепринятое в армии обозначение перевозимого в гробу тела бойца, не вернувшегося с поля боя.

22 апреля сообщалось, что аналитики выяснили, в каких контекстах россияне все чаще говорят о патриотизме.

Ранее стало известно, что подавляющее большинство россиян считают себя патриотами.

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