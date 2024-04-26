В карельской школе учеников одели в бронежилеты с нашивкой «Груз 200 мы вместе»

Во время патриотической встречи с участниками СВО в карельской школе №2 им. Пушкина детей одели в бронежилеты с нашивкой «Груз 200 мы вместе». Рассказ о мероприятии размещен на странице Котсомукшского городского округа в сети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что приглашенный в школу участник СВО принес с собой комплект воинской амуниции и «позволил ребятам на практике почувствовать на себе часть солдатской ноши, а также поучаствовать в «эвакуации раненого с поля боя».

На опубликованных фото можно видеть детей, одетых в каски и бронежилеты. На бронежилетах размещены нашивки с надписями «Груз 200 мы вместе» и «Мой гроб еще шумит в лесу, он дерево, он нянчит гнезда».

Груз 200 — общепринятое в армии обозначение перевозимого в гробу тела бойца, не вернувшегося с поля боя.

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