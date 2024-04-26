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Президент «Урала» посоветовал российским футболистам уезжать в Европу

Президент «Урала» Иванов посоветовал уезжать молодым российским футболистам

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов посоветовал молодым российским футболистам уезжать в зарубежные чемпионаты, передает РИА Новости.

«Если хороший клуб сделает предложение, то надо уезжать. У наших нормальные зарплаты. Они не поедут играть куда-нибудь в Болгарию, Монголию и так далее», — сказал Иванов.

24 апреля «Зенит» сенсационно уступил казанскому «Рубину» в Санкт-Петербурге со счетом 0:2.

Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

В следующем туре команда с берегов Невы сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.15 по московскому времени.

Ранее игрок клуба РПЛ заявил, что ему без разницы, кто станет чемпионом.

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