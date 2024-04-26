Цой расширяет свой бизнес по производству солений: «Благодарю Киркорова и Лолиту»

Певица Анита Цой призналась, что планирует открыт мини-завод по производству овощных закруток на фоне повышенного спроса на ее консервы. Слова исполнительницы передает Teleprogramma.pro.

«Ура! Мне самой больше не нужно будет катать руками банки и клеить наклейки», — порадовалась артистка.

Цой добавила, что планирует открыть производство в июне нынешнего года в тестовом режиме, а к июлю завод уже заработает на полную мощность. Она также поблагодарила своих коллег Филиппа Киркорова, Лолиту, Дмитрия Клявера и других за то, что они давали ей советы и помогали доработать рецепты выпускаемой продукции.

Это не первый бизнес Аниты Цой: у нее есть «Галерея «Мастер», которая организует культурные события и мероприятия и позиционирует себя как выставочная площадка для художников, а также студия искусств «Имена». В 2023 году Цой призналась , что нанимает работников по гороскопу. Вся команда исполнительницы работает с астропсихологом. Певица отметила, что ее супруг Сергей поддержал идею с гороскопами и помог в ее реализации.

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