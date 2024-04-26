Пенсионер дал отпор вору, попытавшемуся украсть у него телефон

В Англии пожилой мужчина дал отпор вору, пытавшемуся украсть его телефон, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел на остановке. Пенсионер стоял и ждал свой автобус, когда к нему сзади подошел мужчина и попытался незаметно вытащить телефон из его кармана. Пожилой британец заметил, что его хотят ограбить, дав отпор злоумышленнику, замахнувшись на того кулаком.

Такая реакция, судя по всему, испугала вора, поэтому он попятился назад, оставшись ни с чем. Затем пенсионер продемонстрировал собравшимся свой телефон, сообщив, что его только что пытались ограбить.

После того, как кадры с места событий были опубликованы в интернете, пользователи соцсетей осудили поступок вора и понадеялись, что он понесет заслуженное наказание. Пенсионера же люди похвалили за храбрость.

Ранее пожилой японец более 2 тыс. раз позвонил в полицию, чтобы оскорбить сотрудников.