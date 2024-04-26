Власти Украины рассказали о попытках устранить ущерб в энергетике страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сохранении в энергосистеме страны значительного дефицита мощности и выразил сомнения, что ущерб удастся восстановить в ближайшие месяцы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит... Масштабные повреждения... невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев», — отмечается в сообщении.

Председатель правительства призвал украинцев экономить электроэнергию.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ практически полностью уничтожили тепловую систему электроснабжения Украины.

16 апреля энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала о том, что на Украине 435 населенных пунктов отрезаны от энергоснабжения в результате ударов со стороны армии России и из-за неблагоприятных погодных условий. Только в одной Харьковской области без света остаются 200 тысяч человек, в регионе применяются почасовые графики отключений электричества.

Ранее министр энергетики Украины исключил «тотальный блэкаут».