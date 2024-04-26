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В Москве поймали гаишника, который за взятку отпустил сбежавшего Шахина Аббасова

Shot: в Москве задержали гаишника, который за взятку дал сбежать Шахину Аббасову

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В Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который за взятку дал сбежать на машине Шахину Аббасову. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Он за взятку пропустил машину с Шахином Аббасовым», — говорится в публикации.

Отмечается, что инспектор остановил Аббасова в ЮВАО.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

22 апреля Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу Шахина Аббасова.

Ранее жители Люблино возмутились автомобилю, припаркованному у мемориала байкеру.

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