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Экс-сотрудник ЦРУ заявил в ООН о причастности США к диверсиям на «Северных потоках»

Экс-аналитик ЦРУ: диверсии на «Северных потоках» — акт агрессии против РФ и ФРГ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются актом агрессии против России и ФРГ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не буду рассматривать гору доказательств, свидетельствующих о причастности моей страны, Соединенных Штатов, к этому акту агрессии против Российской Федерации и Федеративной Республики Германия», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, газопроводы не угрожали национальной безопасности США, поэтому нет никаких оправданий их разрушению, которое нанесло огромный экономический ущерб гражданам Германии.

Джонсон подчеркнул, что диверсии не оказали влияния на завершение конфликта на Украине и лишь усугубили ситуацию.

До этого экс-сотрудник американской разведки Джон Кириаку заявил, что сотрудники ЦРУ участвовали в подрыве «Северных потоков», при этом они «никогда» в этом не намерены признаваться.

Ранее США подтвердили намерение уничтожить «Арктик СПГ-2».

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