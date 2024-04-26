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В МИД РФ рассказали о действиях США в Афганистане

МИД РФ: США не извлекли никаких уроков из провальной политики в Афганистане

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Unsplash

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что США не смогли извлечь никаких уроков из своей политики в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

«К сожалению, никаких уроков американцы для себя не извлекают… провалились они и в Афганистане», — сказал Галузин.

По его словам, после 20 лет в попытках «хозяйничать» в Афганистане они сбежали оттуда в 2021 году с приходом к власти движения «Талибан» (организация запрещена в России).

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выделение нового пакета помощи Киеву со стороны США дает возможность Вашингтону избежать «второго Афганистана». Он также подчеркнул, что помощь от Соединенных Штатов не должна «быть размазана по мелочам». Она должна включать дефицитные виды оружия, которых не хватает ВСУ.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ранее в США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней.

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