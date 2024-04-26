Беглов на встрече с Путиным прокомментировал ситуацию с петербургским автопромом

Автопром Санкт-Петербурга вышел из кризиса. Об этом рассказал губернатор северной столицы Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Мы вышли из кризиса… в автомобилестроении в нашем городе. Прикладывали здесь в свое время очень много усилий, чтобы развить здесь автопром наш, и он хорошо работал. Ушли наши западные партнеры — на их место пришли наши. На сегодняшний день уже «АвтоВАЗ» выпускает машины, электрические будут выпускать», — заявил он.

По словам главы города, в городе были запущены новые производства и сохранены рабочие места.

В ответ Путин отметил высокий темп роста промышленности Петербурга в целом.

До этого вице-премьер Марат Хуснуллин предупредил, что в крупных городах РФ к 2035 году средняя скорость движения автотранспорта может упасть до 13 км/ч. Среди причин — увеличивающиеся в размерах пробки в крупных городах и стремительный рост автомобилизации. Также за последнее время в два раза вырос объем перевозимых грузов и пассажиров, что оказывает большое давление на дороги. По мнению Хуснуллина, решить проблему можно, развивая общественный транспорт.

Ранее был назван средний возраст автомобилей в России.