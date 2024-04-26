Стало известно о симпатии УЕФА к России

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относится с симпатией к России, передает RT.

«Какая разница, поменяем мы конфедерацию или нет? Главенствующая организация — в любом случае ФИФА. ФИФА руководит всеми процессами. Могу только сказать, что УЕФА относится к нам с симпатией», — сказал Семин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила национальной команде Хорватии со счетом 0:1.

Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч, был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).

Ранее определились полуфинальные пары Лиги чемпионов.