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Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с губернатором города Бегловым

Российский президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел отдельную встречу с губернатором города Александром Бегловым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как дела?» — спросил президент в начале встречи.

Предыдущая встреча президента и главы Санкт-Петербурга прошла в конце января в ходе рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На встрече обсуждались вопросы развития города.

26 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Путин в выступит на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге. На заседании Путин призвал Совет законодателей при Федеральном собрании уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России.

До этого сообщалось, что на заседании Совета законодателей Володин выступил с предложением о формальном закреплении за каким-либо министерством вопросов реализации демографической политики и поддержки российских семей.

Ранее в песне «Ленинграда» усмотрели угрозу для репутации губернатора Петербурга.

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