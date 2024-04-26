Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Российский президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел отдельную встречу с губернатором города Александром Бегловым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как дела?» — спросил президент в начале встречи.

Предыдущая встреча президента и главы Санкт-Петербурга прошла в конце января в ходе рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На встрече обсуждались вопросы развития города.

26 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Путин в выступит на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге. На заседании Путин призвал Совет законодателей при Федеральном собрании уделить особое внимание вопросам межнационального согласия и гражданского мира в России.

До этого сообщалось, что на заседании Совета законодателей Володин выступил с предложением о формальном закреплении за каким-либо министерством вопросов реализации демографической политики и поддержки российских семей.

Ранее в песне «Ленинграда» усмотрели угрозу для репутации губернатора Петербурга.