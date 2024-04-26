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В россйиском регионе полицейские пресекли работу сети игорных заведений

В Забайкальском крае пресечена работа сети нелегальных игорных заведений

В Забайкальском крае правоохранители пресекли работу сети нелегальных игорных заведений. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, нелегальные игорные клубы располагались в Чите, а также поселках Агинское и Могойтуе. Злоумышленники арендовали помещения в многоквартирных домах.

По версии правоохранительных органов, организаторами незаконного бизнеса являются двое жителей регионального центра 1964 и 1970 годов рождения. Преступники маскировали заведения под букмекерские конторы, однако внутри клиенты играли в азартные игры с помощью компьютерной техники. Посетителям выдавали специальные карточки, которые они пополняли, а затем могли обналичить выигрыши.

Возбуждено уголовное дело. Оперативники занимаются установлением других участников нелегального бизнеса.

Ранее в Челябинске офицер погранвойск получил 17 лет колонии за поддержку казино.

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