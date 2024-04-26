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Бузова рассказала, как операция повлияла на ее отношение к людям

Певица Ольга Бузова призналась, что сделала выводы о людях после госпитализации

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Телеграм-канал «Бузова»

Певица Ольга Бузова призналась в Telegram-канале, что сделала выводы о людях после того, как оказалась в больнице на плановой операции.

«Знаете, в такие моменты, когда ты немного пропадаешь из информационного поля, очень интересно наблюдать за тем, кто действительно беспокоится или хотя бы просто интересуется, что случилось…» — поделилась исполнительница.

Она добавила, что с ней «все в порядке», и поделилась, что «последний чекап организма выявил определенные моменты». По словам певицы, ее госпитализация была плановой.

В 2004 году Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай».

В апреле 2024 года Бузова потребовала собственный дом у руководства телеканала ТНТ. Она объяснила, что во время участия в программе «Дом-2» она должна была получить недвижимость, так как построила на телепроекте любовь.

Ранее Буланова рассказала, что жила с абьюзером.

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