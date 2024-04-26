В РФС дали оценку работе Карпина на посту тренера сборной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что в организации удовлетворены работой главного тренера сборной Валерия Карпина, передает Sport24.

«Мы удовлетворены работой Карпина. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество продолжилось. Сейчас «Ростов» решает турнирные задачи. Поэтому мы вернемся к разговору попозже», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения.

В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее московский ЦСКА обвинили в подкупе арбитров в победном Кубке УЕФА.