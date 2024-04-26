Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский снял Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ менее чем через два месяца после назначения на этот пост, свидетельствуют данные с его сайта.

В начале марта Зеленский уволил предыдущего главу сил поддержки ВСУ Дмитрия Герегу, назначив на его место Яковца.

Указ о его увольнении опубликован на сайте Зеленского в пятницу и датирован 26 апреля. Согласно другому указу, также опубликованному в пятницу, Яковец назначен главой администрации государственной специальной службы.

До этого Зеленский уволил своего друга Сергея Шефира с поста первого помощника президента. До прихода в политику Шефир вместе с Зеленским работал над телепроектами и являлся сооснователем студии «Квартал-95».

В конце марта Зеленский также сменил заместителей руководителя офиса президента. Вместо Андрея Смирнова и Алексея Днепрова на должности были назначены Ирина Мудрая и Елена Ковальская.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова.