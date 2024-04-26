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Стали известны подробности о Lada Aura для работы в такси

Lada Aura для такси может лишиться премиальных опций

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АвтоВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может исключить несколько премиальных опций из списка оборудования Lada Aura для работы в такси. Об этом сообщает паблик Avvtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«С конвейера ВАЗа начали сходить автомобили Aurа. Первая партия, собранная непосредственно конвейерным способом, составит 8 автомобилей, будет также упрощенный вариант для таксопарков и социальных служб. Без кожаного интерьера и премиальной аудиосистемы», — говорится в сообщении.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость новинки окажется выше 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что удлиненную Lada Vesta для чиновников планируют продавать частным лицам.

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