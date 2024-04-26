В ООН заявили об осуждении любых повреждений критической инфраструктуры

Любое целенаправленное повреждение критической инфраструктуры подлежит осуждению, а обстоятельства произошедшего должны быть расследованы. Такое мнение выразил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Йенча, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», Йенча заявил, что «любое умышленное повреждение критической инфраструктуры вызывает серьезное беспокойство».

Повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2» произошли 26 сентября 2022 года. Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма.

26 сентября 2023 года американский журналист Сеймур Херш рассказал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Также он уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее депутаты Госдумы потребовали проверить возможную причастность США и Украины к подрыву газопроводов.