МИД РФ ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения законов РФ

Москва надеется, что страны Центральной Азии, чьи граждане едут в Россию на работу, постараются привлечь их к соблюдению законов российского законодательства, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы прежде всего исходим из того, что наши друзья в центрально-азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, — говорится в сообщении.

Чиновники отметили, что будут убеждать трудовых мигрантов следовать всем нормам российского законодательства, на безусловное уважение наших традиций.

До этого в Таджикистане заявили, что гражданам страны массово отказывают во въезде в РФ.

До этого заместитель главы российского МИД Михаил Галузин поблагодарил министра иностранных дел Таджикистана Содика Имоми за помощь республики в расследовании теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее МИД РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе».