Ученые назвали профессии с повышенным риском развития деменции

Ученые из государственного Норвежского института общественного здравоохранения обнаружили связь между характером работы человека и риском развития деменции в преклонном возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале Neurology.

Как показал анализ, представители интеллектуальных профессий реже страдают от легких когнитивных нарушений и с меньшей вероятностью впадают в деменцию после 70 лет. Обратная ситуация наблюдается среди тех, кто занят монотонным трудом, не требующим больших умственных усилий.

В исследовании приняли участие в общей сложности 9930 норвежцев в возрасте от 70 до 105 лет. Ученые использовали данные норвежского административного реестра для отслеживания профессиональной истории каждого участника. Они собрали информацию о деятельности, которой занимался каждый участник в разные моменты жизни — особенно в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет.

Специалисты определили четыре траектории профессиональных когнитивных потребностей в возрасте от 30 до 65 лет, классифицированные в зависимости от уровня интенсивности рутинных задач (ИРЗ).

В группе с низким ИРЗ преобладали профессии «преподаватели начального образования» и «преподаватели среднего образования». В группе со средне-низким уровнем ИРЗ и умеренно высокими когнитивными потребностями наиболее распространенными профессиями были «работники по уходу за детьми» и «медсестры».

В группу средне-высокого ИРЗ, которая столкнулась с более низкими когнитивными потребностями, чем предыдущие группы, в основном входили «продавцы в магазинах и другие продавцы», а также «помощники медсестер и помощники по уходу». Наконец, в группе с высоким ИРЗ преобладали «ассистенты и уборщицы в конторах и других учреждениях» и «почтальоны и сортировщики».

Результаты показали, что люди из самой низкой категории ИРЗ, которая соответствует профессиям с наиболее высокими когнитивными нагрузками, имели значительно меньший риск развития легких когнитивных нарушений и деменции после 70 лет по сравнению с лицами из более высоких категорий ИРЗ.

В частности, у участников группы с высоким ИРЗ вероятность развития легких нарушений была на 74% выше, чем у участников из группы с низким ИРЗ. Что касается деменции, у участников группы с высоким ИРЗ шансы появления деменции была на 37% выше, чем у их сверстников из группы с низким ИРЗ.

Открытие предполагает, что участие в работе, требующей более высокого уровня когнитивной обработки и решения проблем, может обеспечить защитный эффект от снижения когнитивных функций.

Ранее ученые выяснили, что у умных и старательных в учебе подростков снижен риск развития деменции в старости.