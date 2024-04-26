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Беглов объявил о решении участвовать в выборах губернатора Петербурга

Беглов принял решение участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Российский президент Владимир Путин поддержал действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в его решении вновь баллотироваться на должность главы города. О своем намерении выдвигаться на данный пост сообщил сам градоначальник, чьи слова передает ТАСС.

Как отметил губернатор, глава государства пожелал ему успехов.

В марте Беглов пообещал президенту, что Петербург обгонит Москву и город на Неве станет лидирующим туристическим центром в стране. По словам губернатора, у северной столицы есть потенциал. Он заявил, что город способен обогнать Москву, Московскую область и Краснодарский край благодаря реализации проекта создания всесезонного туристического кластера «Санкт-Петербург Марина».

Незадолго до этого Беглов на встрече с Путиным прокомментировал ситуацию с петербургской автомобильной промышленностью.

Ранее Беглов рассказал о будущем цифровизации Петербурга.

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