Отпустивший машину Шахина Аббасова гаишник заявил, что «накосячил»

Инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов, отпустивший за взятку машину со сбежавшим Шахином Аббасовым, проработал в органах восемь лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Дмитрий Бовтунов работает в органах около восьми лет. В ГИБДД перешел три года назад. Работает на территории ЮВАО», — говорится в публикации.

Отмечается, что сегодня инспектор успел позвонить отцу и сказал ему, что «накосячил и попал под следствие». После этого Бовтунов больше не выходил на связь.

Сам инспектор родом из Брянска, однако давно живет в Москве. У него есть жена.

До этого стало известно, что в Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который за взятку дал сбежать на машине Шахину Аббасову. Сотрудник остановил беглеца в ЮВАО.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Ранее в Казани кондуктор в хиджабе жестоко избила пенсионерку и выкинула ее из автобуса.