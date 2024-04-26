Эрдоган перенес свой визит в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил свой визит в США, где должен был встретиться с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

«Турецкий чиновник заявил, что запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с в Белом доме отложена», - говорится в сообщении издания.

В марте турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники сообщала о намерении Эрдогана провести встречу с Байденом. Как отмечала газета, после недавних взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами в течение некоторого времени предпринимались усилия по сближению лидеров Турции и США.

В апреле глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном после операции Ирана против Израиля. Обсуждалась текущая ситуация в регионе после ударов Ирана по Израилю. Фидан выразил обеспокоенность из-за возможного обострения конфликта в регионе. Он напомнил, что в Турции уже ранее предупреждали: кризис в секторе Газа несет в себе риск перерастания в региональный конфликт.

Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером.