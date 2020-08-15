Четыре человека стали жертвами обрушения на шахте «Воргашорская» в Коми

В результате обрушения на шахте «Воргашорская» в Коми умерли четверо человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что обрушилась надземная галерея с ленточным конвейером для транспортировки угля.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения горной породы на шахте «Ерукановская VIII» в Кузбассе пострадали четверо горняков.

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